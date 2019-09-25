Трамп дал Зеленскому совет по поводу России

Президент США Дональд Трамп увидел прогресс в отношениях России и Украины. Об этом он заявил в ходе двусторонней встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским, передает РИА Новости.
«Продолжайте в том же духе», — сказал он.
Также Трамп выразил надежду на личную встречу Владимира Путина и Зеленского, в ходе которой стороны смогли бы обсудить проблемы. «Это было бы огромным достижением. Я верю, что президент Путин хотел бы что-то сделать», — отметил он.
Зеленский, в свою очередь, заявил, что совместные усилия США и Евросоюза могут помочь остановить войну в Донбассе. Он уточнил, что считает своим приоритетом «остановить войну и вернуть Крым и Донбасс».
Ранее 25 сентября стало известно, что Зеленский назвал Трампа своим учителем. Украинский лидер поблагодарил коллегу, заявив, что его победа связана с большой и усердной работой. Он добавил, что у него есть желание учиться у Трампа. Зеленский также заявил, что использовал знания и приемы своего коллеги, чтобы добиться успеха.