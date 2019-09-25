Зеленский счел Трампа своим учителем

Президент Украины Владимир Зеленский назвал главу США Дональда Трампа своим учителем. Его слова приводятся в стенограмме телефонной беседы лидеров двух государств, опубликованной на официальном сайте Белого дома.

Украинский лидер поблагодарил коллегу, заявив, что его победа связана с большой и усердной работой. Он добавил, что у него есть желание учиться у Трампа. Зеленский также заявил, что использовал знания и приемы своего коллеги, чтобы добиться успеха.

Зеленский отметил, что подобно Трампу в США, планирует перезагрузку системы управления и собирается создать новый тип управления на Украине. «Вы великий учитель для нас в этом», — заявил Зеленский Трампу.

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Ранее 25 сентября Белый дом опубликовал на своем сайте стенограмму разговора Трампа и Зеленского, состоявшегося в конце июля. Детали беседы президентов, которой до этого не было в открытом доступе, стали поводом для объявления американскими конгрессменами начала процедуры импичмента американского лидера.

В Конгрессе США заявляли, что это будет сделано, если удастся доказать факт давления Трампа на украинского коллегу по поводу необходимости расследования коррупционной деятельности на Украине Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена и претендента от демократов на пост президента на выборах 2020 года. На фоне этих событий президент США распорядился опубликовать стенограмму разговора.

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