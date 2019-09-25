Опубликована полная расшифровка разговора Трампа с Зеленским на русском языке

«Лента.ру» опубликовала русскоязычный перевод стенограммы телефонного разговора президента США Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского, состоявшегося в июле. Детали беседы стали поводом для импичмента американского лидера.

В частности, стало известно, что главы государств обсудили дело кандидата в президенты от демократов, бывшего вице-президента Джо Байдена, двусторонние отношения и сотрудничество Вашингтона и Киева, а также поддержку Украины со стороны Европы.

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В то же время Трамп и Зеленский не упомянули в ходе беседы тему военной помощи. В сентябре палата представителей Конгресса США на следующий финансовый год (с 1 октября) одобрила ее в размере 250 миллионов долларов (около 16 миллиардов рублей).

Детали разговора президентов Украины и США, которого до этого не было в открытом доступе, стали поводом для объявления американскими парламентариями о начале процедуры импичмента Трампа. В Конгрессе США заявляли, что это будет сделано, если удастся доказать факт давления Трампа на украинского лидера. На фоне этих событий президент США распорядился опубликовать стенограмму разговора.

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