Объявлено о начале процедуры импичмента Трампа

Палата представителей США начала процедуру импичмента американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщила спикер палаты Нэнси Пелоси, передает Associated Press.

«Я объявляю о том, что Палата представителей начинает официальное расследование в рамках процедуры импичмента. Я даю указание нашим шести комитетам приступить к проведению собственных расследований», — цитирует спикера ТАСС.

Сам Трамп ответил, что демократы намеренно испортили «важный день в ООН». «Притеснение президента!» — добавил он.

Ранее Конгресс США допустил импичмент Трампа в случае, если будет доказано давление на президента Украины Владимира Зеленского с его стороны.

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