Трамп опубликует расшифровку разговора с Зеленским

Президент США Дональд Трамп решил опубликовать стенограмму телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте.

«Вы увидите, что это был очень дружелюбный и абсолютно естественный звонок. Никакого давления и, в отличие от Джо Байдена и его сына, никакой услуги за услугу», — написал он, отметив, что опубликованная запись разговора будет «полностью рассекреченной и неискаженной».

Ранее Конгресс США допустил импичмент Трампа в случае, если будет доказано давление на Зеленского с его стороны. До этого американский президент раскрыл некоторые детали разговора с украинским коллегой. В частности, одной из тем стала борьба с коррупцией, в которой замешаны американские граждане, сказал Трамп.

19 сентября сообщалось, что президент США Дональд Трамп в разговоре с неким иностранным лидером якобы дал «обещание», из-за которого разведывательным службам пришлось заполнить официальную жалобу и доложить об этом Конгрессу. Трамп отверг все обвинения. После отмечалось, что разведка США могла обеспокоиться из-за разговора президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Доподлинно неизвестно, действительно ли было дано некое «обещание» Зеленскому и в чем именно оно заключалось. Предположительно, это могло стать ответом США в случае оказания Украиной помощи в расследовании против главного конкурента Трампа на президентских выборах 2020 года Джозефа Байдена, который якобы был в сговоре с Киевом во время предыдущей кампании.

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