Разведка США беспокоилась из-за разговора Трампа с Зеленским

Разведка США могла беспокоиться из-за разговора президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает The Washington Post.

Отмечается, что доподлинно неизвестно, действительно было ли дано некое «обещание» Зеленскому, и в чем именно оно заключалось. Предположительно, это могло стать ответом США в случае оказания Украиной помощи в расследовании против главного конкурента Трампа на президентских выборах 2020 года Джозефа Байдена, который якобы был в сговоре с Киевом во время предыдущей кампании. Речь идет об июльском телефонном разговоре, через две с половиной недели после которого была подана жалоба.

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19 сентября сообщалось, что президент США Дональд Трамп в разговоре с неким иностранным лидером якобы дал «обещание», из-за которого разведывательным службам пришлось заполнить официальную жалобу и доложить об этом Конгрессу. Американский лидер позже в Twitter отверг все обвинения, назвав их фейковыми новостями.

Конгрессмены из Демократической партии потребовали от исполняющего обязанности директора Национальной разведки США Джозефа Магуайра предоставить подробности состоявшегося разговора. В ближайшие дни ему и инспектору разведывательных служб страны Майклу Аткинсону предстоит ответить на закрытых слушаниях на вопросы спецкомитета по разведке палаты представителей.

В конце августа стало известно, что Трамп хочет удостовериться, что выделяемые Украине средства используются наилучшим образом с точки зрения интересов Белого дома. Во время пересмотра деньги из военного бюджета были заморожены. В комитете по ассигнованиям палаты представителей Конгресса США говорили, что испытывают серьезные опасения с этой проверкой. 12 сентября все средства были разморожены.

Перед этим стало известно, что адвокат Трампа обсуждал с представителем украинского лидера два важных для американского президента вопроса. Первый из них касался возможного вмешательства украинских чиновников и политиков в президентские выборы в США в 2016 году с целью помешать избранию Трампа. Второй затрагивал расследование коррупционной деятельности на Украине со стороны Хантера Байдена, сына главного конкурента Трампа на президентских выборах в 2020 году Джо Байдена.

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