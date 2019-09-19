Разведка США забила тревогу из-за неосторожных слов Трампа

Президент США Дональд Трамп в разговоре с неким иностранным лидером дал «обещание», из-за которого разведывательным службам пришлось заполнить официальную жалобу и доложить об этом Конгрессу. Речь идет о небрежном обращении с секретной информацией, передает Washington Post со ссылкой на близкие к теме анонимные источники.

Неизвестно, какое обещание дал глава США и с кем он в этот момент общался, однако разведчики посчитали, что им необходимо направить формальный доклад об этом инциденте инспектору разведывательных служб страны Майклу Аткинсону. Тот назвал поступившую информацию заслуживающей доверия и тут же уведомил об этом профильные комитеты Конгресса США.

Конгрессмены из Демократической партии потребовали от исполняющего обязанности директора Национальной разведки США Джозефа Магуайра предоставить подробности состоявшегося разговора. В ближайшие дни ему и Аткинсону предстоит ответить на закрытых слушаниях на вопросы спецкомитета по разведке палаты представителей.

Издание сообщает, что в разведывательном сообществе США обеспокоены тем, как президент позволяет себе распоряжаться секретной информацией.

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