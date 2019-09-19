Уволенный Трампом Болтон назвал его главные ошибки

Бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон подверг критике внешнюю политику президента США Дональда Трампа на закрытой встрече. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

Отмечается, что бывший советник не скрывал своих разногласий с президентом. В частности, его возмутило решение Трампа пригласить лидеров афганского движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) в загородную резиденцию президента США в Кэмп-Дэвиде. По его словам, это проявление неуважения к жертвам теракта 11 сентября.

Кроме того, Болтон высказал мнение, что любые переговоры с Северной Кореей и Ираном были «обречены на провал». По его словам, эти страны лишь хотят вести переговоры об освобождении от санкций для поддержки своей экономики.

Дональд Трамп уволил Болтона 10 сентября после более полутора лет его работы на этом посту. Американский лидер неоднократно говорил, что у его советника жесткие взгляды, но ему удается его сдерживать. 18 сентября его место занял спецпредставитель президента по ситуациям с заложниками Роберт О'Брайен.

После увольнения Болтона Трамп раскрыл свои претензии к бывшему советнику. По его словам, Болтон занимал неверную позицию по вопросу Венесуэлы, не ладил с важными людьми в Белом доме и оскорбил лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, предложив ему действовать «по примеру Ливии» в сдаче своего ядерного арсенала.

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