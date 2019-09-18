Трамп назвал кандидатов на место советника по безопасности

Президент США Дональд Трамп озвучил имена пяти претендентов на позицию советника по национальной безопасности, которую ранее занимал Джон Болтон. Об этом сообщает CBS News.

Среди кандидатур — бывший заместитель Болтона Рик Уодделл, заместитель министра энергетики по вопросам ядерной безопасности Лиза Гордон-Хэгерти, глава Центра политики и безопасности Фред Фритц, спецпредставитель президента по ситуациям с заложниками Роберт О'Брайен и помощник вице-президента США Майка Пенса Кейт Келлог.

Трамп особенно отметил последнего кандидата: «Я люблю Кейта Келлога. Келлог со мной с самого начала. Он замечательный», — сказал президент журналистам.

13 сообщалось, что американский лидер рассматривал в качестве кандидатуры на этот пост госсекретаря США Майка Помпео, но тот отказался от предложения совмещать две позиции.

11 сентября Трамп раскрыл свои претензии к бывшему советнику. По его словам, Болтон занимал неверную позицию по вопросу Венесуэлы, не ладил с важными людьми в Белом доме и оскорбил лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, предложив ему действовать «по примеру Ливии» в сдаче своего ядерного арсенала.

Дональд Трамп уволил Болтона 10 сентября после более полутора лет его работы на этом посту. Американский лидер неоднократно говорил, что у его советника жесткие взгляды, но ему удается его сдерживать. Исполняющим обязанности советника президента США по национальной безопасности стал Чарли Каппермен.

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