Трамп рассказал о сдерживании Болтона

Президент США Дональд Трамп рассказал, что доволен советами своего помощника по национальной безопасности Джона Болтона, но несмотря на это сдерживает его нрав. Его слова передает Politico.

«У него жесткие взгляды на вещи, но это нормально. На самом деле, я сдерживаю его нрав, что довольно удивительно», — сказал Трамп.

Американский лидер добавил, что Болтон нравится ему, несмотря на то, что рядом с ним есть более миролюбивые люди.

Ранее Джон Болтон заявил, что США намерены и дальше мешать отношениям Кубы и Венесуэлы. Таким образом он отреагировал на слова вице-президента США Майка Пенса про «страдающий народ Венесуэлы», который «стал жертвой не одного диктаторского режима, а двух».

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