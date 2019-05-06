США пригрозили Ирану авианосцем

США направят к берегам Ирана авианосец «Авраам Линкольн» и группу бомбардировщиков. Об этом говорится в заявлении помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.

В документе сказано, что американская сторона намерена сделать это в ответ на тревожные действия со стороны Ирана, направленные на обострение отношений. «Это ясный и безошибочный сигнал иранскому режиму о том, что любая атака, направленная против Соединенных Штатов или наших союзников, будет встречена с безжалостной силой», — отметил Болтон.

Советник президента добавил, что США не ищут войны с Ираном, однако готовы ответить на любое нападение.

8 апреля Иран признал центральное командование армии США террористической организацией и приравнял к террористам всех американских военных на Ближнем Востоке.

До этого Трамп подтвердил, что его администрация планирует признать КСИР (элитное подразделение иранской армии) террористической организацией.

Отношения США и Ирана обострились после того, как в начале мая 2018-го Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из ядерной сделки 2015 года и возобновлении санкций против Тегерана. Новый пакет ограничительных мер США против Ирана вступил в силу в ноябре. Помимо запрета на экспорт нефти, санкции распространяются на промышленность, торговлю и операции Центробанка страны в долларах.

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