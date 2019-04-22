В США решили напомнить о санкциях против Ирана

В понедельник утром госсекретарь США Майк Помпео должен объявить, что со 2 мая госдеп откажется от исключений в санкциях на покупку иранской нефти, пишет The Washington Post со ссылкой на свои источники в правительстве.

Запрет на покупку иранской нефти ввели в ноябре 2018-го, для восьми стран сделали исключение чтобы дать им больше времени на поиск альтернативных источников топлива. Это Китай, Турция, Южная Корея, Индия, Греция, Италия, Тайвань и Япония. Исключение ввели на полгода, до 2 мая 2019 года.

Три из восьми стран из этого списка, уже сократили свой импорт иранской нефти до нуля (Греция, Италия и Тайвань). Китай и Индия в настоящее время являются крупнейшими импортерами иранской нефти. Если они не согласятся с требованиями США, это может вызвать напряженность и в международной торговле.

Отмечается, что на мировых рынках нефти с нетерпением ожидали этого заявления, — была вероятность, что президент США Дональд Трамп продлит срок действия исключений. По словам Вашингтона, запрет не повлияет на рынок, поскольку предложение сейчас превышает спрос.

Ранее сообщалось, что Россия готова помочь Ирану обойти американские санкции. После вступления в силу антииранских санкций США, включающих запрет на экспорт нефти, топливо будет поставляться на НПЗ на территории России, а уже оттуда — конечным покупателям. Оплачивать нефть Тегерану при этой схеме будет Москва.

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