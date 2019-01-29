Китай проигнорировал санкции США против Венесуэлы

Китай продолжит сотрудничать с Венесуэлой, несмотря на санкции США. Такое заявление сделал представитель МИД КНР Гэн Шуан, передает РИА Новости.

По его словам, сотрудничество будет строиться на основе равенства, взаимной выгоды и общего развития. Кроме того, он отметил, что Китай и Венесуэла уже давно являются торгово-экономическим партнерами.

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В ведомстве также выступили против односторонних американских санкций против Каракаса. «История показала, что вмешательство извне или введение санкций лишь усложняли ситуацию и не способны решить проблему», — заявил Гэн Шуан.

Ранее, 29 января, стало известно, что Вашингтон ужесточил ограничительные меры в отношении Венесуэлы. Минфин США заблокировал активы государственной нефтяной компании PDVSA на семь миллиардов долларов.

В октябре 2016 года сообщалось, что две крупнейшие нефтяные компании Китая China National Petroleum Corporation (CNPC) и China Petrochemical Corp отказались от закупок иранской нефти. По мнению аналитиков, у решения могут быть две главные причины: давление со стороны США, которые ввели санкции против Ирана, и снижение цен на саудовскую нефть. Ранее Пекин поддерживал Тегеран и выступал против ограничений в Исламской Республики.

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