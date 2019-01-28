Мадуро захотел встретиться с дьяволом ради мира с США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро готов встретиться с президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявил глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреасу, передает «Интерфакс».

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«Если будет необходимость встретиться хоть с самим дьяволом для того, чтобы отношения наших стран были мирными, мы это сделаем», — сказал он.

Ранее 28 января стало известно, что Трамп рассматривал возможность проведения военной операции в Венесуэле. По словам сенатора Линдси Грэма, президент США заявил, что не хочет очередного вторжения, но допускает использование силы для защиты «наших интересов безопасности».

27 января сотрудники посольства США в Венесуэле покинули страну. В свою очередь, Каракас начал процесс отзыва сотрудников дипмиссии в Вашингтоне.

Мадуро отверг ультиматум стран Европы, потребовавших провести перевыборы и угрожавших в противном случае признать главой государства лидера оппозиции Хуана Гуайдо, провозгласившего себя временным президентом 23 января на фоне протестов. В его поддержку уже высказались США, Канада и ряд латиноамериканских стран, позднее к ним присоединился Израиль, а 28 января — Австралия.

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