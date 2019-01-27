Мадуро ответил на ультиматум Европы

Президент Венесуэлы отверг ультиматум ведущих стран Европы, которые потребовали провести новые выборы, и обвинил их в высокомерии. Об этом он заявил в интервью телеканалу CNN Turk.

«Европа все еще допускает ошибку в отношениях с Венесуэлой. Несмотря на то что мы уже 200 лет являемся независимым государством, они игнорируют нашу историю. Никто не может выдвинуть нам ультиматум», — заявил он.

Он подчеркнул, что у Венесуэлы много хороших друзей в Европе, а позиции лидеров стран ЕС не отражают мнения народа. «Лидеры в Европе ловят каждое слово, которое выйдет из уст [президента США Дональда] Трампа. Вся Европа следит за Трампом, особенно в случае Венесуэлы», — считает венесуэльский президент.

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Мадуро напомнил, что в последние 20 лет его страна подвергалась постоянным попыткам иностранного вмешательства, в первую очередь со стороны США. Он отметил, что готов к диалогу с нынешним американским президентом, однако считает, что Трамп не в состоянии справиться с такими проблемами. Также Мадуро поблагодарил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за поддержку.

27 января на заседании Совета Безопасности ООН представитель Венесуэлы официально отверг ультиматум стран ЕС. Заседание проходило по предложенной США повестке. Россия настаивала на обсуждении иностранного вмешательства в дела Каракаса, ее поддержали Китай, ЮАР и Экваториальная Гвинея.

26 января Франция, Германия и Испания заявили, что президент Мадуро обязан в восьмидневный срок провести повторные «свободные, открытые и демократические» выборы, иначе они признают лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо главой страны. Позже ультиматум поддержала Великобритания, о чем сообщил в своем Twitter министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант.

Спикер венесуэльского парламента Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны 23 января на фоне массовых акций протеста. Его сразу признали США, а также Канада и ряд стран Латинской Америки. Россия, Белоруссия и Турция считают Николаса Мадуро легитимным главой государства.

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