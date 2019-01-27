Венесуэла отвергла ультиматум европейских стран

Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса отверг ультиматум стран Европейского союза во время своего выступления на экстренном заседании Совбеза ООН. Об этом сообщает El Universal.

«С чего вы взяли, что вы можете ставить суверенному народу сроки или ультиматум?» — заявил он в ответ на требование нескольких европейских стран не назначать в Венесуэле досрочные выборы в течение восьми дней — тогда они признают временным президентом Хуана Гуайдо.

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Арреаса добавил, что некоторые «правительства-сателлиты» идут на поводу у США, называя президента Николаса Мадуро нелегитимным.

«Займитесь своими делами, уважайте самоопределение народов», — заключил министр.

Заседание Совбеза ООН было посвящено положению в Венесуэле. США призвали поддержать парламент Венесуэлы, во главе которого стоит лидер оппозиции Хуан Гуайдо, как «единственно демократический избранный институт страны». Эту позицию поддержали девять из 15 стран-участниц Совбеза. Против выступили Россия, Китай, ЮАР и Экваториальная Гвинея.

Российская сторона прямо обвинила США в попытке устроить госпереворот и настаивала на обсуждении иностранного вмешательства в дела Каракаса.

23 января на фоне массовых протестных акций лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом и призвал Мадуро сложить с себя полномочия. Недавно переизбранный на этот пост Мадуро считает, что за государственным переворотом стоят американские политики. Гуайдо поддержали США, Аргентина, Канада, крупнейшие европейские страны и ряд латиноамериканских государств. Россия, а вместе с ней Белоруссия и Турция, поддерживают легитимность Мадуро.

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