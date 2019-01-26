Совбез ООН занял позицию США по Венесуэле

Совбез ООН проголосовал в поддержку обсуждения ситуации в Венесуэле по повестке, предложенной Вашингтоном. Об этом сообщает Reuters в субботу, 26 января.

США призвали поддержать парламент Венесуэлы, во главе которого стоит лидер оппозиции Хуан Гуайдо, как «единственно демократический избранный институт страны». Эту позицию поддержали девять из 15 стран-участниц Совбеза. Против выступили Россия, Китай, ЮАР и Экваториальная Гвинея.

РИА Новости передает, что госсекретарь США Майк Помпео обвинил в гуманитарном кризисе президента Венесуэлы Николаса Мадуро, а также власти Кубы. По его словам, в стране по личному приглашению главы государства работали спецслужбы Гаваны, которые обучали венесуэльских коллег «худшим кубинским практикам».

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«Бывший режим Мадуро (Вашингтон не признал переизбрание Мадуро и поддержал лидера оппозиции, объявившего себя временым президентом — прим. «Ленты.ру») притеснял свой народ годами, вынуждая миллионы венесуэльцев покинуть страну. Бывший президент Мадуро несет полную ответственность за эту трагедию», — сказал он и пообещал гражданам страны гуманитарную помощь.

Российская сторона прямо обвинила США в попытке устроить госпереворот и настаивала на обсуждении иностранного вмешательства в дела Каракаса. «Мы не усматриваем внешних угроз от происходящего в Венесуэле, Венесуэла не представляет угрозы миру и безопасности», — заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Ранее 26 января американская газета опубликовала детали секретного плана Вашингтона по поддержке венесуэльской оппозиции. В рамках плана Помпео обсуждал готовящиеся протесты с представителями Бразилии, Колумбии и других стран, утверждают авторы расследования.

23 января на фоне массовых протестных акций лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом и призвал Мадуро сложить с себя полномочия. Недавно переизбранный на этот пост Мадуро считает, что за государственным переворотом стоят американские политики. Гуайдо поддержали США, Аргентина, Канада, крупнейшие европейские страны и ряд латиноамериканских государств. Россия, а вместе с ней Белоруссия и Турция, поддерживают легитимность Мадуро.

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