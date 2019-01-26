Главному по Венесуэле в США припомнили его прошлую попытку переворота

Спецпредставитель США по Венесуэле при Госдепартаменте Эллиот Абрамс уже готовил переворот в Венесуэле. На это в своем Twitter обратила внимание представитель Зеленой партии США, бывший кандидат в президенты Джилл Стейн.

По ее утверждению, Абрамс, будучи заместителем советника по национальной безопасности в администрации Джорджа Буша-младшего, поддерживал эскадроны смерти в странах Латинской Америки, был причастен к попытке госпереворота в Венесуэле в 2002 году, а также лжесвидетельствовал в Конгрессе по громкому международному скандалу «Иран-контрас».

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Ранее 26 января о создании новой должности объявил глава американской дипломатии Майк Помпео. По его словам, задачей Абрамса станет «помощь венесуэльскому народу в полном восстановлении демократии и процветания в своей стране».

11 апреля 2002 года в Венесуэле состоялся государственный переворот, вызванный реформами нового президента Уго Чавеса. В результате к власти пришло временное правительство во главе с Педро Кармона Эстанга. Армия не поддержала перемены, и спустя 47 часов охрана Чавеса без кровопролития захватила президентский дворец Мирафлорес, свергнув путчистов.

Массовые акции протеста начались в Венесуэле 23 января. Во время митинга в Каракасе спикер парламента страны и лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом, заявил о поддержке вооруженных сил и намерениях провести новые выборы. Его полномочия признал президент США Дональд Трамп.

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