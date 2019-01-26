В Госдепе США назначили главного по Венесуэле

В Госдепартаменте США создана должность спецпредставителя по Венесуэле. Как сообщил госсекретарь Майк Помпео, им назначен Эллиотт Эбрамс, передает РИА Новости.

По словам главы американской дипломатии, задачей Абрамса станет «помощь венесуэльскому народу в полном восстановлении демократии и процветания в своей стране».

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Помимо этого, Помпео передал позицию Вашингтона, считающего, что провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы Хуан Гуайдо «пригласил американские официальные лица остаться». По словам министра, США сделают все необходимое для защиты своих дипломатов в Каракасе.

25 января правительство США призвало американских граждан, находящихся в Венесуэле, всерьез задуматься о том, чтобы покинуть страну. Также стало известно, что США отозвали из Венесуэлы часть дипломатов — кроме тех, что заняты особо важными делами.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о решении закрыть посольство и все консульства страны в США. До этого он обвинил Вашингтон в попытке государственного переворота, разорвал все дипломатические отношения с американским правительством и дал представителям страны 72 часа на то, чтобы покинуть Боливарианскую Республику. США отказались разрывать отношения и заявили, что не признают режим Мадуро легитимным.

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