США отказали Венесуэле в разрыве дипломатических отношений

США отказали властям Венесуэлы в прекращении дипломатических отношений. Вашингтон заявил, что у избранного президента страны Николаса Мадуро нет полномочий разрывать связи между государствами. Об этом в четверг, 24 января, сообщает Reuters.

«Соединенные Штаты поддерживают дипломатические отношения с Венесуэлой и будут поддерживать их при правительстве временного президента [Хуана] Гуайдо, который попросил нашу миссию остаться в стране», — заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Он подчеркнул, что Вашингтон не признает режим Мадуро. По словам Помпео, американские власти будут защищать свое диппредставительство и его сотрудников в Каракасе.

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Ранее президент США Дональд Трамп признал лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо временным главой государства. В Совете Федерации России заявили, что Москва уже выразила поддержку Мадуро и не изменит своей позиции.

Гуайдо провозгласил себя президентом в среду, 23 января, когда в стране шли многотысячные акции протеста против Мадуро.

В Венесуэле вместе с экономическим кризисом выросло недовольство властью Мадуро. В июле 2018-го Международный валютный фонд прогнозировал инфляцию до миллиона процентов до конца года. В стране регулярно происходят массовые беспорядки. В начале августа была предпринята попытка убить Мадуро с помощью начиненных взрывчаткой беспилотников.

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