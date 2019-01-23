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Трамп признал самопровозглашенного президента Венесуэлы

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Дональд Трамп
Продолжение: Россия отказалась признать самопровозглашенного президента Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп признал спикера парламента Венесуэлы и лидера оппозиции Хуана Гуайдо временным главой государства. Об этом в среду, 23 января, сообщает Reuters.

Трамп заявил, что будет использовать «полную силу экономической и дипломатической власти Соединенных Штатов, чтобы добиться восстановления венесуэльской демократии». Он призвал власти других стран в Западном полушарии признать Гуайдо.

Несколько государств уже поддержали самопровозглашенного президента: к примеру, Аргентина, Канада, Перу, Колумбия, Бразилия и Парагвай.

Госсекретарь США Майк Помпео потребовал у избранного лидера Венесуэлы Николаса Мадуро уйти в отставку и передать полномочия Гуайдо. Об этом говорится на сайте ведомства.

В среду Гуайдо провозгласил себя президентом Венесуэлы. Ранее в этот же день сотни тысяч венесуэльцев вышли на марш против Мадуро.

В Венесуэле вместе с экономическим кризисом выросло недовольство властью Мадуро. В июле 2018-го Международный валютный фонд прогнозировал инфляцию до миллиона процентов до конца года. В стране регулярно происходят массовые беспорядки. В начале августа была предпринята попытка убить Мадуро с помощью начиненных взрывчаткой беспилотников.

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