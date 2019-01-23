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Венесуэла пересмотрит отношения с США

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Николас Мадуро

Президент Венесуэлы Николас Мадуро приказал пересмотреть дипломатические отношения с США после обращения американского вице-президента Майка Пенса к гражданам Боливарианской Республики. Об этом сообщает Reuters.

Мадуро, выступая на пресс-конференции, указал, что о новых мерах будет объявлено в ближайшее время. «Никогда ранее высокопоставленный чиновник не говорил, что оппозиция должна свергнуть правительство», — сказал он.

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес в свою очередь обвинила Вашингтон во вмешательстве во внутренние дела страны и посоветовала заботиться о своих гражданах, передает агентство AVN. По ее словам, США следует разбираться со своими проблема в области безопасности, со здравоохранением, расизмом и бедностью.

Пенс выложил обращение к венесуэльцам на своей странице в Twitter 22 января. В нем он высказался в поддержку протестующих против Мадуро, а также лидера оппозиции Хуана Гуайдо.

Вице-президент США также назвал Мадуро диктатором, у которого нет законных оснований претендовать на власть. «Он никогда не получал президентский пост на свободных и справедливых выборах, а власть сохранил, заключая в тюрьму любого, кто осмелится противостоять ему», — говорится в обращении. Пенс добавил, что Вашингтон поддерживает решение объявить Мадуро узурпатором.

21 января группа военных Венесуэлы устроила бунт, завладела оружием и взяла в заложники четверых сослуживцев, угрожая им расправой. Протестующих арестовали, они находятся под стражей.

В январе Национальная ассамблея Венесуэлы назвала Мадуро узурпатором. До этого ряд стран разорвал дипломатические отношения с Каракасом после его вступления в должность президента Боливарианской Республики во второй раз.

В Венесуэле вместе с экономическим кризисом растет недовольство властью Мадуро. В июле 2018-го Международный валютный фонд прогнозировал инфляцию до миллиона процентов до конца года. В стране регулярно происходят массовые беспорядки. В начале августа была предпринята попытка убить Мадуро с помощью начиненных взрывчаткой беспилотников.

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