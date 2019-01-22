Полиция открыла стрельбу в районе военного восстания в Венесуэле

Боливарианская национальная полиция начала стрельбу в районе Каракаса, где произошло восстание военных и протесты против политики президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом сообщает издание El Nacional.

Отмечается, что полицейские стреляют по зданиям. До этого для подавления протестов использовался слезоточивый газ.

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Ранее группа военных Венесуэлы устроила бунт, завладела оружием и взяла в заложники четверых сослуживцев, угрожая им расправой. На данный момент протестующих арестовали, они находятся под стражей.

В январе Национальная ассамблея назвала президента страны Мадуро, вступившего в должность, узурпатором.

В Венесуэле вместе с экономическим кризисом растет недовольство властью Мадуро. В июле 2018-го Международный валютный фонд прогнозировал инфляцию до миллиона процентов до конца года. В стране регулярно происходят массовые беспорядки. В начале августа была предпринята попытка убить Мадуро с помощью начиненных взрывчаткой беспилотников.

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