В Венесуэле нацгвардейцы устроили бунт

В венесуэльской столице Каракасе группа военных устроила бунт, завладела оружием и взяла в заложники четверых сослуживцев, угрожая им расправой. Об этом сообщили в пресс-службе венесуэльской армии, передает «Интерфакс».

Инцидент произошел утром 21 января по местному времени. «Они покинули расположение казармы и вышли на улицу, но конституционный порядок был восстановлен», — говорится в сообщении. Мятежники сдались и находятся под стражей.

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С чем было связано нападение и какие именно требования выдвигали нарушители порядка, не уточняется.

15 января сообщалось, что президента страны Николаса Мадуро, вступившего в должность ранее в январе, Национальная ассамблея назвала узурпатором.

В Венесуэле вместе с экономическим кризисом растет недовольство властью Мадуро. В июле 2018-го Международный валютный фонд прогнозировал инфляцию до миллиона процентов до конца года. В стране регулярно происходят массовые беспорядки.

В начале августа была предпринята попытка убить Мадуро с помощью начиненных взрывчаткой беспилотников. Президент обвинил в подготовке покушения бывшего президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса, получившего Нобелевскую премию мира.

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