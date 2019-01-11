Россия отчитала США за посягательство на Венесуэлу

Политика США в отношении Венесуэлы является «неприкрытым посягательством на суверенитет» этой страны. Об этом говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД России в связи с вступлением в должность венесуэльского президента Николаса Мадуро.

В министерстве указали, что Вашингтон ведет «беззастенчивую линию на антиконституционное формирование альтернативных правительственных структур», игнорирует реальность и затягивает санкционную удавку. Все это бьет по простым гражданам Венесуэлы и ухудшает социально-экономическое положение страны.

МИД также обратил внимание на проявление выборочного и политизированного подхода других стран к Каракасу. В ведомстве привели в пример инициативу задействовать положения Межамериканской демократической хартии, в то время как после госпереворота на Украине «ряд стран, в том числе наиболее активные поборники демхартии, выступил против» предложения России сделать универсальным принцип недопустимости смены правительства неконституционным путем.

«Убеждены, что это абсолютно бесперспективный путь. Нельзя провоцировать дальнейший раскол в венесуэльском обществе», — указывается в сообщении.

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Мадуро вступил в должность на второй срок 10 января. Церемония присяги прошла в Верховном суде, а не парламенте, большинство депутатов которого представляют оппозицию. После этого глава Госдепартамента США Майк Помпео обвинил Мадуро в узурпации власти. Кроме того, Парагвай разорвал дипломатические отношения с Венесуэлой, а Перу отозвала из страны своего последнего дипломата.

Венесуэльские президентские выборы прошли в мае 2018 года, их называли «фарсом» и отказались признавать легитимными в некоторых странах мира.

В Венесуэле недовольство властью Мадуро растет по мере того, как усугубляется экономический кризис. В стране наблюдается дефицит товаров, регулярно происходят массовые беспорядки. 4 августа 2018 года во время публичного выступления Мадуро в Каракасе была предпринята попытка убить его с помощью начиненных взрывчаткой беспилотников.

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