Мадуро оценил пользу встречи с Путиным

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что встреча с президентом России Владимиром Путиным была самой полезной за всю карьеру. Его слова передает ТАСС.

«Это была самая полезная встреча из тех, которые у меня были», — сказал Мадуро. Он также добавил, что в результате был усилен процесс сотрудничества между странами в сфере ВТС.

Ранее Владимир Путин и Николас Мадуро договорились об оказании финансовой помощи Каракасу, а также о поставке 600 тысяч тонн российского зерна и технической помощи в ремонте систем вооружения страны.

10 декабря Россия также направила в Венесуэлу два стратегических ракетоносца Ту-160, тяжелый военный транспортный самолет Ан-124 и дальнемагистральный самолет Ил-62 российских воздушно-космических сил. Госсекретарь США Майк Помпео назвал случившееся «разбазариванием государственных средств».

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