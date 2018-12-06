Россия отправит в Венесуэлу зерно и деньги

Россия и Венесуэла договорились об инвестициях в венесуэльскую нефтяную отрасль. Об этом в четверг, 6 декабря, сообщил президент страны Николас Мадуро, передает РИА Новости.

Поставка 600 тысяч тонн зерна запланирована на 2019 год и последующие периоды. «Подписаны контракты для гарантирования инвестиций более чем на 5 миллиардов долларов, чтобы увеличить добычу нефти с российскими партнерами», — рассказал венесуэльский лидер.

Мадуро уточнил, что также был подписан контракт по технической помощи в ремонте систем вооружения страны.

5 декабря стало известно о том, что президент России Владимир Путин и его коллега Мадуро в ходе личной встречи обсудят финансовую помощь Венесуэле.

В ноябре 2017 года сообщалось, что Венесуэла согласилась на российские условия реструктуризации долга после того, как просрочила оплату по кредиту в рамках военно-технического сотрудничества в размере одного миллиарда рублей. По данным Счетной палаты, российский бюджет недополучил 54 миллиарда рублей из-за нарушения обязательств.

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