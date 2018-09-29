Трамп захотел прибрать Венесуэлу

Президент США Дональд Трамп считает, что Венесуэла является беспорядком, в котором необходимо прибраться. Об этом он заявил во время пресс-подхода перед встречей с президентом Чили Себастьяном Пиньерой, сообщается на сайте Белого дома.

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Отвечая на вопрос, собирается ли Трамп встретиться с венесуэльским лидером Николасом Мадуро, президент США ответил, что посмотрит, как будут развиваться дела. «Я знаю, что он ищет встречи с нами. Венесуэла — это беспорядок, и в нем надо прибраться, надо позаботиться о людях», — заявил он.

Агентство ТАСС уточняет, что Мадуро уже в четвертый раз за неделю заявил о готовности сесть за стол переговоров с Трампом. «У меня есть мужество, решимость и отвага, чтобы встретиться с ним, уважительно поприветствовать его и начать диалог высокого уровня... Если такая возможность появится, я ее не упущу», — сказал он.

Недовольство властью Мадуро растет по мере того, как усугубляется экономический кризис: в июле Международный валютный фонд прогнозировал в Венесуэле инфляцию до миллиона процентов до конца года. В стране наблюдается дефицит товаров, регулярно происходят массовые беспорядки. 4 августа во время публичного выступления Мадуро в Каракасе была предпринята попытка убить его с помощью начиненных взрывчаткой беспилотников. Организаторы атаки — группировка «Фланелевые солдаты» — обещали повторить попытку устранения главы государства.

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