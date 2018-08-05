В Венесуэле прогремел взрыв во время выступления президента

Взрыв прогремел во время выступления президента Венесуэлы Николаса Мадуро на праздновании годовщины создания Боливарской национальной гвардии в Каракасе. Об этом сообщает местное издание El Observador.

Речь главы государства транслировалась в прямом эфире. На телевизионных кадрах, появившихся на YouTube, видно, как Мадуро прервал монолог и запрокинул голову. Его жена Килия Флорес тоже посмотрела вверх, а затем камера переключилась на одного из солдат, участвовавших в параде. После этого следует общий план, на котором военнослужащие резко начинают разбегаться.

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Президента эвакуировали. Позже министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес подтвердил, что на лидера страны было совершено покушение, передает Efecto Cocuyo.

Нападавшие использовали летающий дрон со взрывчаткой. Устройство сработало возле сцены, где выступал Мадуро. Ранения получили шесть офицеров гвардии, сам президент не пострадал.

Мадуро был переизбран на высший пост в мае 2018 года, набрав около 68 процентов голосов. Прошлые президентские выборы в Венесуэле прошли 14 апреля 2013 года. Тогда он победил с перевесом менее чем в один процент голосов. В настоящее время его популярность падает на фоне усугубляющегося экономического кризиса в стране.

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