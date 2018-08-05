Президента Венесуэлы пытались убить взрывающимися дронами

Организаторы покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро использовали дроны со взрывчаткой. Об этом сообщается в Twitter группировки «Фланелевые солдаты» (Soldados de Franelas), которая взяла на себя ответственность за произошедшее.

«Наша операция заключалась в том, чтобы два дрона, начиненные С4, долетели до президентской ложи. Снайперы почетного караула сбили их до достижения цели», — говорится в сообщении.

Согласно заявлению группировки, целью покушения было показать уязвимость правительства. «Фланелевые солдаты» обещают, что подготовят новые атаки. «Она [цель] не была достигнута сегодня, но это вопрос времени», — подчеркивается в публикации.

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Как пишет Assosiated Press, спецслужбы уже арестовали несколько человек, причастных к покушению. Сам Мадуро возложил ответственность на колумбийского лидера Хуана Мануэля Сантоса и крайне правые радикальные группировки Венесуэлы.

По данным Reuters, группировка «Фланелевые солдаты» существует с 2014 года. Своей целью она называет объединение всех венесуэльских «групп сопротивления», выступающих против действующего режима.

Попытка покушения на венесуэльского президента была совершена 5 августа. Во время празднования 81-летия создания Боливарской национальной гвардии в Каракасе прогремел взрыв. Мадуро эвакуировали, семь военных получили ранения. Председатель Верховного суда Майкель Морено назвал произошедшее терактом.

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