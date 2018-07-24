Венесуэле предрекли инфляцию в миллион процентов

Инфляция в Венесуэле может достигнуть миллиона процентов к концу года, что приведет к худшему экономическому кризису в современной истории. Об этом во вторник, 24 июля, сообщает Reuters со ссылкой на данные Международного валютного фонда.

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Специалисты сопоставили гиперинфляцию в стране с ситуацией, которая наблюдалась в Германии в 1923-м и в Зимбабве в конце 2000-х годов.

Власти Венесуэлы пока не комментируют эту информацию.

Как отмечает агентство, потребительские цены в южноамериканском государстве выросли на 46,3 тысячи процента. Такие цифры приводит оппозиция страны, так как центральный банк перестал публиковать финансовые отчеты.

Республика переживает затяжной экономический кризис из-за падения цен на нефть в 2014 году. На фоне него в стране происходят массовые беспорядки, в магазинах наблюдается острый дефицит всех товаров.

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