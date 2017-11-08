Венесуэла согласилась на условия России по долгу в миллиард долларов

Венесуэла согласилась на российские условия реструктуризации долга, из-за которого бюджет РФ недополучит 54 миллиарда рублей в 2017 году. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов, передает ТАСС.

«Венесуэльцы подтвердили условия, о которых мы договаривались», — сказал он. Каракас согласен с ранее достигнутыми договоренностями по реструктуризации долга в один миллиард долларов, добавил Силуанов.

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Министр в конце октября сообщал, что Россия готова предоставить Венесуэле отсрочку по выплате долга. Кроме того, первую часть выплат Каракас может сделать с льготными условиями.

По данным Счетной палаты, российский бюджет в 2017 году недополучит 54 миллиарда рублей из-за того, что Венесуэла нарушила обязательства перед Россией.

В 2016 году Москва уже согласовывала реструктуризацию задолженности Каракаса на 2,8 миллиарда долларов, в частности сроки части выплат были перенесены.

Венесуэла получила кредит от России на четыре миллиарда долларов в 2011 году. Деньги потратили на покупку российского вооружения и другой промышленной продукции.