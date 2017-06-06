Счетная палата уличила Венесуэлу в невыплате российского кредита

Государственный бюджет России в текущем году недополучит 54 миллиарда рублей из-за того, что Венесуэла не выполнила свои обязательства по возврату долга. Об этом сообщается в заключении Счетной палаты на проект трехлетнего бюджета. Эта сумма составляет около половины от всего объема, который предполагалось получить от выданных Россией зарубежных кредитов.

Россия реструктурировала выделенный Венесуэле в 2011 году кредит в сентябре 2016-го. По соглашению, долг Венесуэлы на общую сумму 2,84 миллиарда долларов консолидируется. Его часть (0,53 миллиарда долларов) должна быть погашена тремя траншами с 2019 года, а выплаты по остальной сумме должны были стартовать в марте 2017 года.

Материалы по теме У края пропасти Как Венесуэла дожила до статуса провалившегося государства

В феврале сообщалось, что государственная нефтяная компания Венесуэлы PDVSA на несколько месяцев задержала поставки нефти и топлива Китаю и России в рамках программы «нефть в обмен на кредит». К концу января PDVSA просрочила поставку около 10 миллионов баррелей нефтепродуктов, которые была должна компаниям, при этом задержав поставки на 10 месяцев.

Венесуэла получила кредит от России на четыре миллиарда долларов в 2011 году. Средства были направлены на покупку российского вооружения и другой промышленной продукции. Из этой суммы латиноамериканская страна потратила 2,84 миллиарда долларов.

В марте стало известно, что международные резервы Венесуэлы сократились до 10 миллиардов долларов. По сравнению с 2011 годом падение оказалось трехкратным. При этом до конца года государство должно заплатить около 7,5 миллиарда по различным долгам.