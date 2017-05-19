Россия и Венесуэла договорились о ежемесячных поставках пшеницы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что скоро начнутся поставки в страну российской пшеницы. Его слова приводит Венесуэльское агентство новостей (AVN), передает ТАСС.

«Мы готовы, и уже подписаны все фитосанитарные и торговые соглашения, и очень скоро Россия будет поставлять в Венесуэлу на стабильной основе 60 тысяч тонн пшеницы в месяц, начиная с этого года», — заявил президент.

В четверг, 18 мая, Мадуро провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого стороны обсудили ситуацию на рынке нефти. Мадуро также проинформировал российского лидера о внутриполитической ситуации в Венесуэле и о предпринимаемых мерах по урегулированию кризиса.

В последнее время в Венесуэле обострился политический кризис. Недовольные экономической ситуацией граждане страны выходят на улицы с требованием досрочных выборов. Жертвами беспорядков стали 38 человек, не менее 750 пострадали.

7 декабря прошлого года Мадуро пообещал населению наладить поставки российского зерна. По его словам, таким образом удастся прекратить «саботаж» со стороны Национальной федерации производителей хлеба, якобы намеревающихся дестабилизировать республику и прекратить «революционный процесс». Распределением полученных ресурсов займутся местные комитеты по снабжению и производству, созданные государством для борьбы с дефицитом продовольствия и спекуляциями, добавил он.