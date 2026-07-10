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11:38, 10 июля 2026Экономика

Европу призвали пересмотреть запрет на добычу нефти и газа в Арктике

Bloomberg: Глава МЭА призвал ЕС пересмотреть мораторий на добычу нефти и газа в Арктике
Вячеслав Агапов

Фото: ibragimova / Shutterstock / Fotodom

Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль призвал Европейский союз (ЕС) пересмотреть мораторий на добычу нефти и газа в Арктике. Об этом сообщает Bloomberg.

Исполнительный директор МЭА настаивает на отмене запрета на бурение нефтяных и газовых скважин в регионе, так как Европе важна «каждая капля» для энергетической безопасности. Об этом он заявил после встречи с министром финансов Норвегии Йенсом Столтенбергом.

Несмотря на то, что Норвегия никогда не вступала в ЕС, она настаивает на том, чтобы объединение отменило мораторий на новое бурение нефтяных и газовых скважин в Арктике в рамках обновленной политики, которая ожидается в этом году. Первоначальный запрет на новое бурение был введен в 2021 году.

Несмотря на то, что война в Иране подвергает угрозе энергетическую независимость Европы, ряд экспертов уверены, что смягчение правил бурения в Арктике не поможет в краткосрочной перспективе, но при этом повредит местной экосистеме.

Ранее глава компании «Новатэк» Леонид Михельсон констатировал, что для освоения запасов газа в Арктике и производства сжиженного природного газа российским компаниям необходима международная поддержка. Без этого «освоение арктической зоны практически невозможно».

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