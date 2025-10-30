Экономика
12:36, 30 октября 2025Экономика

В России признали невозможность самостоятельной добычи газа в Арктике

Глава «Новатэка» Михельсон попросил международной поддержки для работ в Арктике
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Для освоения запасов газа в Арктике и производства сжиженного природного газа (СПГ) российским компаниям необходима международная поддержка, без такой кооперации «освоение арктической зоны практически невозможно». Об этом на Веронском Евразийском экономическом форуме заявил глава российской компании «Новатэк» Леонид Михельсон, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что американские СПГ-проекты на Аляске точно так же требуют международного участия и зарубежных партнеров. «для покрытия мирового спроса сегодня требуется кооперация и в российской Арктике. Всех вас к этому призываю», — подчеркнул бизнесмен.

