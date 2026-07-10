Внешность сыновей Екатерины Климовой и Игоря Петренко вызвала ажиотаж в сети

Внешность сыновей российских актеров Екатерины Климовой и Игоря Петренко вызвала ажиотаж в сети. Видео появилось на странице артистки в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Звезда снялась с 17-летним Корнеем и 19-летним Матвеем Петренко. Вначале парни позировали в футболках, сидя на диване вместе с матерью. Затем они снялись в кинотеатре в черных брючных костюмах и галстуках-бабочках.

Фото: @klimova___ekaterina

Ролик набрал 1,8 миллиона просмотров. Зрители высказались о нем в комментариях. «Слишком высокая концентрация красоты», «Мальчишки фактурные!», «Боже, какие парни красавцы!», «Вот это природа наградила!» — восхитились юзеры.

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