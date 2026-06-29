Диана Гурцкая показала внешность 19-летнего сына от бывшего замглавы Минобрнауки

Певица Гурцкая показала фото сына Константина Кучеренко от бывшего замглавы Минобрнауки

Российская и грузинская эстрадная певица Диана Гурцкая показала внешность 19-летнего сына Константина Кучеренко от бывшего замглавы Минобрнауки Петра Кучеренко. Пост появился на ее странице в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Исполнительница опубликовала фото наследника в честь его дня рождения. На кадрах он предстал вместе с матерью на красной дорожке. Парень позировал в белой рубашке, черных брюках и галстуке. Также образ дополняли очки с прозрачными линзами.

Пользователи высказались о снимках в комментариях. «Как он на папу похож», «Как же дети быстро растут. На отца похож», «Такой прекрасный юноша!», «Одно удовольствие на вас смотреть», — заявили юзеры.

Ранее в июне в сети оценили внешность сына солиста группы «Иванушки International» Андрея Григорьева-Апполонова Артемия Григорьева-Апполонова на фото с выпускного.