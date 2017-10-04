Путин и Мадуро обсудят долг Венесуэлы перед Россией

Реструктуризация долга Венесуэлы перед Россией может стать темой переговоров президентов Владимира Путина и Николаса Мадуро на встрече в Москве. Об этом в среду, 4 октября, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Безусловно, эта тема подлежит достаточно серьезному обсуждению», — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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Ранее 4 октября Мадуро пообещал, что Венесуэла погасит долг перед Россией, но не исключил его реструктуризации. «Этот вопрос [реструктуризации долга] мы обсуждали с нашим министром экономики и финансов, у нас нет трудностей, мы выполняем наши обязательства перед Россией», — сказал президент Венесуэлы.

2 октября глава Минфина России Антон Силуанов допустил реструктуризацию долга Венесуэлы до конца 2017 года.

В июне Счетная палата сообщила, что бюджет России в 2017 году недополучит 54 миллиарда рублей из-за того, что Венесуэла нарушила обязательства перед Россией.

В сентябре 2016 года правительство России уже согласовало реструктуризацию задолженности Венесуэлы на 2,8 миллиарда долларов, в частности сроки части выплат были перенесены.

Венесуэла получила кредит от России на четыре миллиарда долларов в 2011 году. Средства были направлены на покупку российского вооружения и другой промышленной продукции.