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Предложение Трампа вторгнуться в Венесуэлу фраппировало окружающих

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Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп в 2017 году обсуждал возможность вторжения в Венесуэлу. О этом сообщает Associated Press.

По данным источника агентства, Трамп озвучил это предложение в августе прошлого года во время обсуждения санкций против Венесуэлы из-за одобрения Учредительным собранием указа, фактически распустившего парламент страны.

Слова американского лидера шокировали Рекса Тиллерсона и Герберта Макмастера, которые на тот момент занимали посты госсекретаря и советника по национальной безопасности соответственно. Они объяснили Трампу, что военные действия могут привести к утрате завоеванного с большим трудом доверия правительств других стран Латинской Америки, которое необходимо для оказания влияния на венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

По информации агентства, позднее в августе Трамп поднял этот вопрос на встрече с президентом Колумбии Хуаном Мануэлем Сантосом. Несмотря на то, что сотрудники администрации попросили не говорить об этом, тема также обсуждалась американским президентом с лидерами латиноамериканских стран в ходе Генеральной ассамблеи ООН в сентябре 2017-го. Коллеги Трампа уверенно высказались против военного вторжения.

Николас Мадуро стал президентом Венесуэлы после выборов в 2013 году, затем был переизбран на пост 20 мая 2018 года, получив на выборах около 68 процентов голосов. Госдепартамент США и ряд стран Латинской Америки заявили о том, что выборы были нелегитимными.

Состояние экономики в Венесуэле остается сложным на протяжении долгого времени: согласно данным Центробанка страны валютные запасы с 2011 по 2017 год уменьшились в десять раз — до трех миллиардов долларов, а в феврале 2018 года страна возглавила рейтинг самых депрессивных экономик мира.

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