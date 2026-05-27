Мир
08:59, 27 мая 2026Мир

Раскрыта реакция стран Ближнего Востока на требование Трампа

Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Требование президента США Дональда Трампа, чтобы страны Ближнего Востока с большинством мусульманского населения присоединились к «Соглашениям Авраама» и признали Израиль, вызывает у официальных лиц этих стран смех, пренебрежение и зачастую молчание. Об этом сообщает Politico со ссылкой на чиновников.

Некоторые ближневосточные чиновники не воспринимают требование Трампа слишком серьезно. Они воспринимают его как попытку главы Белого дома успокоить воинственно настроенных республиканцев, которые боятся, что он сделает слишком много уступок в переговорах с Ираном.

«Это умная тактика, чтобы успокоить разгневанную базу. Он будет снова и снова поднимать этот вопрос. Но это не будет частью сделки», — заявил дипломат из страны Персидского залива на условиях анонимности.

Издание пишет, что идея Трампа может поставить под угрозу мирное соглашение между США и Ираном, поскольку правительства ближневосточных стран могут отказаться от посредничества в переговорах, чтобы вызывать недовольство общественности, устанавливая связи с Израилем.

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал, что в субботу, 23 мая, пообщался с лидерами Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Катара, Пакистана, Турции, Египта, Иордании и Бахрейна и предложил им присоединиться к «Соглашениям Авраама» о нормализации отношений с Израилем. Он также допустил включение Ирана в будущие договоренности.

