Раскрыты важные детали переговоров Ирана и США

WSJ: Иран добивается от США восстановления контроля над замороженными активами

На переговорах с США Тегеран добивается экономической помощи путем восстановления контроля над частью активов на сумму 100 миллиардов долларов, замороженных Западом, и возвращения доступа к мировым нефтяным рынкам. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на официальных лиц.

«Иран преследует две взаимосвязанные цели в своей переговорной стратегии с США, заявляют иранские официальные лица и арабские посредники: обеспечить финансовую поддержку экономике, находящейся под сильным давлением, но при этом не уступать в вопросе ядерной программы настолько, чтобы президент [США Дональд] Трамп мог объявить о своей победе», — говорится в материале.

Как отмечает издание, Иран в основном оправился от ночной стычки с американскими войсками, в результате которой потерял нескольких бойцов Корпуса стражей исламской революции (КСИР), и во вторник остался за столом переговоров, дав понять, что удары не сорвут переговоры.

Уточняется, что главный иранский переговорщик Мохаммед-Багер Галибаф остался 26 мая в Катаре для участия в переговорах. Кроме того, по словам официальных лиц, Иран отложил объявление о гибели нескольких членов Корпуса стражей исламской революции в результате удара, чтобы переговоры оставались в рамках запланированного курса.

Ранее заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли заявила, что США считают расширение Авраамовых соглашений естественным дополнением к сделке с Ираном. Однако отмечается, что попытка увязать Авраамовы соглашения с договоренностями с Ираном могут сорвать мирное урегулирование.