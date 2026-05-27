Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:58, 27 мая 2026Мир

Раскрыты важные детали переговоров Ирана и США

WSJ: Иран добивается от США восстановления контроля над замороженными активами
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

На переговорах с США Тегеран добивается экономической помощи путем восстановления контроля над частью активов на сумму 100 миллиардов долларов, замороженных Западом, и возвращения доступа к мировым нефтяным рынкам. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на официальных лиц.

«Иран преследует две взаимосвязанные цели в своей переговорной стратегии с США, заявляют иранские официальные лица и арабские посредники: обеспечить финансовую поддержку экономике, находящейся под сильным давлением, но при этом не уступать в вопросе ядерной программы настолько, чтобы президент [США Дональд] Трамп мог объявить о своей победе», — говорится в материале.

Как отмечает издание, Иран в основном оправился от ночной стычки с американскими войсками, в результате которой потерял нескольких бойцов Корпуса стражей исламской революции (КСИР), и во вторник остался за столом переговоров, дав понять, что удары не сорвут переговоры.

Уточняется, что главный иранский переговорщик Мохаммед-Багер Галибаф остался 26 мая в Катаре для участия в переговорах. Кроме того, по словам официальных лиц, Иран отложил объявление о гибели нескольких членов Корпуса стражей исламской революции в результате удара, чтобы переговоры оставались в рамках запланированного курса.

Ранее заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли заявила, что США считают расширение Авраамовых соглашений естественным дополнением к сделке с Ираном. Однако отмечается, что попытка увязать Авраамовы соглашения с договоренностями с Ираном могут сорвать мирное урегулирование.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Объявлено о масштабных разрушениях в Севастополе после удара ракет Storm Shadow

    Ведущий возмутился неуместной шуткой коллеги в прямом эфире и призвал ее остановиться

    Мужчина съел глаз брата и поджег домашнюю кошку

    Модель с черной монобровью показала обнаженное тело в честь дня рождения

    На Android-смартфонах срочно призвали включить одну функцию

    Россиянин описал отель Турции за 1,5 миллиарда долларов фразой «я ожидал большего»

    Раскрыта реакция стран Ближнего Востока на требование Трампа

    Раскрыты важные детали переговоров Ирана и США

    Последствия после удара ракет Storm Shadow по Севастополю попали на видео

    В России сделали заявление о призыве вывести войска из Приднестровья

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok