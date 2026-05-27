09:01, 27 мая 2026

На Android-смартфонах срочно призвали включить одну функцию

How-To Geek: Функция отладки на Android позволит не потерять ценные данные
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Пользователей Android-смартфонов призвали включить функции разработчика, чтобы защититься от потери данных. Об этом сообщает издание How-To Geek.

Журналисты медиа описали ситуацию, при которой дисплей телефона выходит из строя, и извлечь какую-либо информацию с памяти девайса без замены экрана оказывается невозможно. Чтобы не допустить такого развития событий, специалисты посоветовали включить на телефонах одну настройку, которая активируется через функции разработчика.

Авторы рекомендовали зайти в «Параметры разработчика» — для этого нужно открыть раздел «О телефоне» и несколько раз нажать на пункт «Номер сборки». После этого откроется параметра «Отладка по USB», который нужно активировать. В материале говорится, что после включения функции отладки получить доступ к данным на смартфоне можно через провод и компьютер.

Специалисты объяснили, что благодаря функции «Отладка по USB» можно подключить смартфон к компьютеру по кабелю и скачать все необходимые данные. «Даже если физический дисплей и сенсорный экран неисправны, пока телефон включен, Android продолжает работать, просто не будучи видимым», — отметили авторы.

Ранее журналисты издания BGR заявили, что распространенные привычки могут стать причиной раннего выхода из строя аккумулятора смартфона и самого устройства. К ним они отнесли использование дешевого зарядного устройства и зарядка девайса при экстремальных температурах.

