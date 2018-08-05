Москва прокомментировала попытку покушения на Мадуро

Москва решительно осуждает попытку покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро и считает такие действия неприемлемыми. Об этом говорится в заявлении МИД России, опубликованном на сайте ведомства.

«Очевидно, что подобные действия направлены на дестабилизацию обстановки в стране после прошедшего на днях съезда Социалистической единой партии Венесуэлы, наметившего первоочередные шаги по восстановлению национальной экономики. Убеждены, что урегулирование политических разногласий должно осуществляться исключительно мирным и демократическим путем», — сказано в сообщении.

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В российском МИД также пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим в результате произошедшего.

Попытка покушения на Мадуро была совершена 5 августа во время публичного выступления президента в Каракасе. Организаторы атаки — члены подпольной группировки «Фланелевые солдаты» — задействовали два дрона, начиненные взрывчаткой, однако аппараты были сбиты снайперами гвардии. Мадуро не пострадал и был эвакуирован, ранены семь силовиков. Власти признали случившееся терактом.

«Фланелевые солдаты» обещали повторить попытку устранения главы государства.

Венесуэла переживает затяжной экономический кризис, на фоне которого в стране происходят массовые беспорядки, а в магазинах наблюдается острый дефицит всех товаров. По прогнозу Международного валютного фонда, к концу этого года инфляция в республике может достигнуть миллиона процентов.

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