Виновники взрыва на выступлении президента Венесуэлы раскрыли себя

Венесуэльская вооруженная группировка «Фланелевые солдаты» (Soldados de Franelas) взяла на себя ответственность за покушение на президента страны Николаса Мадуро. Об этом участники организации написали в своем Twitter.

По их словам, они использовали два дрона, нагруженных взрывчаткой С4. Однако аппараты не смогли долететь до президентской ложи, так как были сбиты снайперами. «Мы показывали, что они [правительство] уязвимы, сегодня наша цель не достигнута, но это лишь вопрос времени», — заявила группировка.

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По информации Associated Press, Мадуро заявил о задержании нескольких человек, виновных в покушении на него. По мнению президента Венесуэлы, ответственность за покушение несет колумбийский лидер Хаун Мануэль Сантос, к организации также причастны и крайне правые венесуэльские группировки.

Ранее 5 августа произошла попытка покушения на венесуэльского президента. Во время празднования 81-летия создания Боливарской национальной гвардии в Каракасе прогремел взрыв. Мадуро эвакуировали, семь военных получили ранения. Глава верховного суда Майкель Морено назвал покушение на президента терактом.

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Группировка «Фланелевые солдаты» позиционирует себя как объединение всех сил сопротивления против власти Мадуро. Самым известным участником вооруженной группировки был Оскар Перес, обстрелявший в июне 2017 года здания Верховного суда и МВД в Каракасе. В декабре мятежный солдат взял ответственность за захват казармы венесуэльской армии в штате Миранда. В январе 2018 года он вместе и шестью участниками «Фланелевых солдат» был застрелен венесуэльскими спецслужбами.

Мадуро был переизбран на высший пост в мае 2018 года, за него отдали 68 процентов голосов.

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