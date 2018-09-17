Пожарные сядут в тюрьму за сравнение президента с ослом

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Двое мужчин арестованы властями Венесуэлы за съемку видео, где высмеивается президент страны Николас Мадуро. Теперь им грозит до 20 лет тюремного заключения, сообщает The Independent.

Герой короткого ролика — осел, которого водят на веревке по пожарной части, описывая происходящее как «визит президента». Комический эффект — в популярном у противников Мадуро прозвище президента. Оно основано на созвучии его фамилии с испанским словом «осел» — burro.

Видео сняли пожарные Рикардо Прието и Карлос Варон. Оба мужчины более 10 лет работают в пожарной службе. После ареста они заявили, что запись — просто шутка. Однако в воскресенье, 16 сентября, стало известно, что им предъявят обвинение в «разжигании ненависти с отягчающими обстоятельствами». Наказание по этой статье предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы.

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Закон, по которому будут судить пожарных, ввели в прошлом году. Его объявленная цель — пресечь проявления расовой, национальной, религиозной и других типов ненависти, однако американское издание Bloomberg назвало его «попыткой государства установить тотальный контроль над медиаполем».

Недовольство властью Мадуро растет по мере того, как усугубляется экономический кризис: в июле Международный валютный фонд прогнозировал в Венесуэле инфляцию до миллиона процентов до конца года. В стране наблюдается дефицит товаров, регулярно происходят массовые беспорядки.

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