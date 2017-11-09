Мир
 

Венесуэла объявила ненависть вне закона и пригрозила нарушителям тюрьмой

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Национальное учредительное собрание Венесуэлы единогласно одобрило проект «Закона против ненависти, за мирное сосуществование и толерантность». Как сообщает РИА Новости, нарушителям будет грозить от 10 до 20 лет тюрьмы.

Отмечается, что нарушителями будут считаться проповедники фашистских идей, национальной, расовой, этнической, религиозной, политической, социальной, идеологической и типов ненависти.

Также новый закон коснется политических партий. Предполагается, что у политических объединений, которые , которые будут уличены в подобных нарушениях, будет отозвана регистрация.

18 сентября президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о своем сходстве с советским лидером Иосифом Сталиным. «В мире есть люди, которые называют меня карибским Сталиным. И я похож. Посмотрите на мой профиль», — сказал он.

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