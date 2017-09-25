Венесуэла обвинила США в «политическом терроризме»

Каракас обвинил президента США Дональда Трампа в проведении политики «политического терроризма» из-за введения запрета на посещение Соединенных Штатов венесуэльцами. Об этом сообщает Reuters.

«Стоит отметить, что подобные ограничения несовместимы с международным правом и представляют собой форму психологического и политического терроризма», — говорится в заявлении МИД Венесуэлы.

В документе также указано, что Каракас рассмотрит все необходимые меры для защиты национальных интересов и суверенитета.

Ранее 25 сентября Трамп объявил о расширении мер национальной безопасности, запретив въезд в страну гражданам ряда государств. Ограничения коснутся жителей Чада, Ирана, Ливии, КНДР, Сирии, Венесуэлы, Сомали и Йемена.

В связи с этим министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что новый запрет Трампа на въезд иранцев в США является оскорблением. «Сочувствие Трампа к иранцам выглядит все более фальшивым с его новым и гораздо более оскорбительным запретом на въезд», — отметил Зариф.

26 июня Верховный суд США разрешил президенту частично ввести в действие указ о запрете въезда в страну гражданам шести преимущественно мусульманских государств (Иран, Йемен, Ливия, Сирия, Сомали и Судан) и всех без исключения беженцев. Документ вступил в силу 30 июня.