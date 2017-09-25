Иран посчитал оскорблением запрет США на въезд своих граждан в страну

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что новый запрет Дональда Трампа на въезд иранцев в США является оскорблением. Об этом он написал в своем Twitter.

«Сочувствие Трампа к иранцам выглядит все более фальшивым с его новым и гораздо более оскорбительным запретом на въезд», — отметил Зариф.

Ранее Трамп объявил о расширении мер национальной безопасности, запретив въезд в страну гражданам восьми государств, включая Иран. Столь радикальный шаг, по утверждению Трампа, вызван невозможностью безопасного отбора иммигрантов. Предполагается, что запрет на въезд поможет помешать потенциальным террористам пробраться на территорию США.

Помимо Ирана, ограничения коснутся жителей Чада, Ливии, КНДР, Сирии, Венесуэлы, Йемена и Сомали.