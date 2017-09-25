Трамп запретил въезд в США гражданам восьми стран

Президент США Дональд Трамп объявил о расширении мер национальной безопасности, запретив въезд в страну гражданам восьми государств. Его заявление опубликовано на сайте Белого дома.

Ограничения коснутся жителей Чада, Ирана, Ливии, КНДР, Сирии, Венесуэлы и Йемена. Также президент и министр внутренней безопасности пришли к выводу, что, хотя Сомали в целом удовлетворяет минимальным требованиям, имеются некие «особые обстоятельства», из-за которых восточноафриканская республика также останется включенной в этот список.

Столь радикальный шаг, по утверждению Трампа, вызван невозможностью безопасного отбора иммигрантов. Предполагается, что запрет на въезд поможет помешать потенциальным террористам пробраться на территорию США.

26 июня Верховный суд США разрешил президенту США Дональду Трампу частично ввести в действие указ о запрете въезда в страну гражданам шести преимущественно мусульманских государств (Иран, Йемен, Ливия, Сирия, Сомали и Судан) и всех без исключения беженцев. Документ вступил в силу 30 июня.